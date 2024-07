Parte da Palazzo Civico il Trophy Tour delle Nitto ATP Finals 2024

(TORINO CLICK) È iniziato il lungo cammino verso la quarta edizione torinese delle Nitto ATP Finals, in programma dal 10 al 17 novembre 2024 all’Inalpi Arena. A Palazzo Civico, ieri mattina, è partito ufficialmente il Trophy Tour, alla presenza del Sindaco Stefano Lo Russo, dell’assessore allo Sport Domenico Carretta, del Sottosegretario alla Presidenza Regione Piemonte Claudia Porchietto e al consigliere Fitp Pierangelo Frigerio, che hanno accolto l’arrivo del trofeo a Torino.

Il Sindaco Stefano lo Russo ha commentato: “Anno dopo anno le Nitto Atp Finals ospitate dalla nostra città migliorano. Il nostro obiettivo è rendere questo grande evento sempre più di successo e far si che continui ad essere una grande festa per tutti i torinesi, proponendo un ricco programma di attività collaterali che vanno ad aggiungersi allo straordinario spettacolo sportivo offerto dai grandi campioni del tennis mondiale. Quest’anno, naturalmente, la speranza è di vedere il nostro Sinner trionfare a Torino”.

Da oggi pomeriggio e fino al 10 luglio, il trofeo che spetta al vincitore del torneo con gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie di doppio della stagione, sarà esposto nella Sala Turinetti delle Gallerie d’Italia, sede dell’Host Partner della manifestazione, Intesa Sanpaolo. Dal 12 luglio, poi, il trofeo si sposterà nell’Area X, primo spazio esperienziale dedicato alla protezione assicurativa di Intesa Sanpaolo.

Nel corso del Trophy Tour, tutte le istituzioni e i partner coinvolti nelle Nitto ATP Finals 2024 avranno l’occasione di ospitare il trofeo. E per la prima volta, il simbolo del più prestigioso torneo indoor del mondo viaggerà anche fuori da Torino. Attraverserà infatti l’Italia per rinnovare la passione per il tennis e per i nostri grandi campioni, attesi protagonisti alla Inalpi Arena a novembre.