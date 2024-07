Pagella Non Solo Rock 2024, venerdì 5 luglio la finale

La finale di Pagella Non Solo Rock 2024 si terrà venerdì 5 luglio sul palco di sPAZIO211 open air in via Cigna 211.

Dopo aver assistito con entusiasmo alle 4 semifinali, rigorosamente dal vivo, in 4 dei Live Club tra i più importanti e riconosciuti della città (Bunker, Off Topic, Hiroshima Mon Amour, sPAZIO211), sono stati selezionati i finalisti che si esibiranno sul palco di sPazio211: Euphonia, F3FA, Martina Ravetta, Subliminal (scelti dalla giuria composta dal direttore artistico Gianluca Gozzi, dalla giornalista Cristina Palazzo e dal musicista e produttore Manuel Volpe) e Anita Ferraris (scelta dal voto del pubblico).

Durante la serata, condotta dal cantautore torinese Narratore Urbano, si esibirà anche il vincitore della sezione ‘fuori concorso’ Stefano Casetta.

Ospite della serata la band Tropea.

I cancelli si apriranno alle ore 19 e l’ingresso è gratuito.

Pagella Non Solo Rock è un progetto della Città di Torino.

Maggiori informazioni http://www.comune.torino.it/pagerock/news.htm

