Malore al volante? Auto contro un palo, muore il conducente

Probabilmente per un malore al volante il conducente di un’auto, un italiano di 81 anni è morto dopo il ricovero all’ospedale Cto di Torino per le conseguenze di un incidente verificatosi a Nichelino. L’uomo guidava una Fiat 600 quando per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e sbattendo violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica.

