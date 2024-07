“Torino love le Tour”. Un telo gigante visibile in mondovisione accoglie il Tour de France

Oggi 1 luglio, Torino accoglie il Tour, salutando l’arrivo della terza tappa, la più lunga dell’edizione 2024 con 231 chilometri.

“Sarà una grande giornata di sport, per cui la città si veste a festa: ieri e oggi, la Mole Antonelliana e i ponti sul Po saranno illuminati di giallo, il colore della Grande Boucle”, commenta il sindaco Stefano Lo Russo.

Moltissime le iniziative che hanno accompagnato le torinesi e i torinesi lungo il percorso di avvicinamento alla giornata di oggi, con il ricco programma di eventi di ToRide e le tante installazioni che hanno reso ancora più bella la nostra città.

Dopo la bicicletta umana gigante realizzata in piazza Castello nel flash mob per il -30 alla tappa, un’altra iniziativa di forte impatto visivo sarà poi visibile in mondovisione nelle riprese aeree di lunedì 1 luglio.

Nei pressi dell’arrivo, nel campo del Complesso Sportivo “Porcelli”, in Piazza d’Armi, è stato infatti posizionato un enorme telo con la scritta “Torino ❤️ le Tour”, affettuoso omaggio della città al passaggio dei campioni del Tour.

“Siamo davvero contenti – conclude il sindaco – Torino è pronta ad accogliere un evento di portata mondiale, e ad essere protagonista di una bellissima festa di sport”.

Qui tutte le informazione sulle modifiche alla viabilità durante l’arrivo del Tour:

