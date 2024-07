Gelato Signature Missoni da luglio in tutte le Chocogelaterie Venchi

Gia’ presentato in occasione della Milano Design Week di aprile, il Gelato Signature Missoni in

limited edition arriva finalmente in tutti gli store italiani Venchi.

I tre gusti che lo compongono sono: il nuovo e vegano gusto Missoni e due iconici di Venchi,

Cremino e Stracciatella che, abbinati, ricreano il vibrante pattern del brand di moda.

Con l’obiettivo di far assaggiare i gusti del Gelato Signature Missoni in anteprima esclusiva, Venchi e Missoni sono partiti per un Summer Tour che ha fatto tappa in tre suggestive località estive: Firenze, al Pitti Uomo, Forte dei Marmi e Saint-Tropez, regalando un’esperienza di gusto straordinaria in cui l’eccellenza e l’artigianalità si fondono per un risultato del tutto inaspettato.

…e il termine di questo esclusivo tour non potevano che essere le Chocogelaterie Venchi in tutta Italia.

Durante il mese di luglio, infatti, il Gelato Signature Missoni sarà disponibile in tutti gli store Venchi per un’estate glamour e super golosa!

IL TORINESE