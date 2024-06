Softball, l’Avigliana Bees ha vinto il titolo regionale

Con la doppia vittoria di sabato sul Genova Rookies finisce la regular season del campionato U15 softball, al termine della quale l’Avigliana Bees ha vinto il titolo regionale.

Un progetto nato ad inizio stagione con la collaborazione fra la società presieduta da Alessandro Rolle e la Canavese Academy Castellamonte diretta da Mauro Gaido, che ha dato subito i suoi frutti.

Nel roster ne fanno parte oltre che le atlete delle due società menzionate, anche alcune dell’Avigliana Rebels così a rinforzare già un competitivo gruppo.

Lo staff tecnico della formazione è composto dalla manager Ernestina Bellotti e dai tecnici Vanni Pellegrin ed Emanuela Iannone (Canavese Academy).

Ora la squadra campione del Piemonte proseguirà gli allenamenti, in vista dell’impegno nel girone di semifinale 3 nazionale in programma sabato 14 settembre, dove è in programma con la vincente del Friuli Venezia Giulia.

Al secondo posto si è piazzata il Porta Mortara Novara che rinuncia alla fase nazionale per concentrarsi sull’U13, al terzo Softball La Loggia che passa alla fase nazionale e affronterà la seconda classificata della FIBS CR Lombardia.

Alle atlete della squadra vincitrice il titolo regionale ed il suo staff tecnico, nonché tutte le squadre coinvolte la fase regolare comprese quelle appartenenti al C.R. FIBS Liguria, più sinceri complimenti da parte della presidente Sabrina Olivero, dei consiglieri e dei collaboratori del C.R. Piemonte.

IL TORINESE