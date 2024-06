Settecolli IP, Miressi la fa da padrone

Si è conclusa la seconda giornata degli Internazionali di Nuoto | 60° Settecolli IP: Ludovico Blu Art Viberti (CN Torino) è di nuovo sul podio!

Nella finale dei 50 Rana l’atleta torinese è argento con il primato personale in 26″80 (precedente 26″91).

Il vice campione del mondo Alessandro Miressi, ancora non brillante in acqua, si prende la corona di re dei 100 stile libero, regalandosi anche il primato della manifestazione. Il 26enne piemontese e primatista italiano (47″45) – tesserato per Fiamme Oro e CN Torino, allenato da Antonio Satta, alle Olimpiadi di Tokyo argento con la staffetta veloce e bronzo con la 4×100 mix – vince in 48″06 (precedente 48″10 di David Popovici del 2023), con il solito ritorno sensazionale in 24″92, che gli consente di mettersi alle spalle il britannico Matthew Richards (48″45) e il brasiliano Guilherme Santos (48″40). “Speravo di scendere sotto i 48″ ma ci sono andato vicino – afferma il velocista sabaudo – Alle Olimpiadi dovrò andare molto più veloce. C’è tempo per essere al top tra cinque settimane; sono decisamente ottimista”.

Foto DBM

