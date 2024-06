Dopo una lite lo investe con l’auto e scappa

Un 24enne ha litigato per futili motivi con un ragazzo di 25 anni poi è salito in auto, lo ha investito mentre era sulla sua bici ed è fuggito. È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Ivrea. La vittima non è in pericolo di vita ma con una prognosi di 40 giorni per le lesioni riportate.

