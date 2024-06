Festa di San Giovanni: misure di sicurezza, modifiche viabili e modalità di accesso alla piazza

In occasione dei festeggiamenti di San Giovanni, nelle giornate del 23 e 24 giugno, l’Amministrazione comunale ha adottato – di concerto con la Prefettura e la Questura di Torino – una serie di misure finalizzate a garantire elevati standard di sicurezza prima, durante e dopo gli eventi.

Domenica 23 giugno, come da tradizione, avrà luogo la sfilata del corteo storico in costume d’epoca lungo le vie del centro cittadino. Il corteo partirà da piazza Carlo Felice alle 18.30 e percorrerà via Roma, piazza Castello, via Palazzo di Città, via XX Settembre, via IV Marzo, via Milano, piazza Palazzo di Città, via San Francesco d’Assisi e via Pietro Micca, giungendo in piazza Castello, dove alle ore 22 è in programma l’accensione del Farò.

Lungo tutto il percorso, dalle ore 12.00 e sino a cessate esigenze, su ambo i lati degli assi viabili, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.

Lunedì 24 giugno, il tradizionale spettacolo pirotecnico si svolgerà come di consueto nell’area di piazza Vittorio Veneto e piazza Gran Madre di Dio alle 22.30.

ACCESSO ALL’AREA SPETTACOLO

L’accesso a piazza Vittorio Veneto per lo spettacolo pirotecnico sarà consentito a un massimo di 49.500 persone. Il pubblico potrà accedere alla piazza a partire dalle ore 18 circa attraverso una serie di varchi controllati da personale specializzato e posizionati su tutte le vie che portano in piazza:

Varco 19 – via Montebello / via Verdi- accesso al settore H

Varco 17 – via Giulia di Barolo / via Matteo Pescatore – accesso al settore F

Varco 16 via Vanchiglia / via Matteo Pescatore – accesso al settore D

Varco 15 via Bava / via Matteo Pescatore – accesso al settore B (accesso per persone con disabilità)

Varco 6 – via Maria Vittoria / via Bonafous – accesso al settore A (accesso per persone con disabilità)

Varco 5 – via della Rocca / via Maria Vittoria- accesso al settore C

Varco 4 – via Plana / via Maria Vittoria – accesso al settore E

Varco 1 – via San Massimo / via Principe Amedeo – accesso al settore G

Varco 9 – via Cavour / via della Rocca – accesso al settore I

Varco 11 – via Mazzini / via della Rocca – accesso al settore I

RESTRIZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE

Divieto di circolazione dalle ore 9.00

Il Ponte Vittorio Emanuele I, a partire dalle ore 09.00 e sino a cessate esigenze, sarà interdetto alla circolazione veicolare (ad eccezione dei mezzi di Soccorso, della Forza Pubblica e per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione) in ambo le direzioni e alla circolazione pedonale sul marciapiede sud. Sul marciapiede nord del ponte, il transito pedonale, in entrambe le direzioni, sarà vietato dalle ore 12.00.

Divieto di circolazione dalle ore 15.00

Dalle ore 15.00 e sino a cessate esigenze, sarà vietata la circolazione veicolare (ad eccezione dei mezzi di Soccorso, della Forza Pubblica e per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione) all’interno dell’area delimitata dalle seguenti vie:

corso San Maurizio

via Cadorna

Lungo Po Diaz

corso Cairoli

corso Vittorio Emanuele II

via Fratelli Calandra

via Giolitti

via delle Rosine

via Maria Vittoria

via San Massimo

via Des Ambrois

via San Francesco da Paola

via Vasco

via Verdi

via Rossini

Divieto di circolazione dalle ore 18.00

Dalle ore 18.00 e sino a cessate esigenze, sarà vietata la circolazione veicolare (ad eccezione dei mezzi di Soccorso, della Forza Pubblica e per i veicoli muniti di contrassegno della manifestazione) all’interno dell’area delimitata dalle seguenti vie:

Ponte Vittorio Emanuele I

corso Casale

via Santorre di Santarosa

via Monferrato

via Villa della Regina

via Vittozzi

via Gioannetti

salita al CAI

viale Maresciallo Giardino

corso Moncalieri 13

corso Moncalieri lato Fiume Po

ponte Umberto I

Sempre dalle ore 18.00, sarà in vigore il divieto di transito sulla strada comunale alla Basilica di Superga.

Divieto di sosta dalle ore 8.00

Dalle ore 8.00 e sino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di tutte le categorie di veicoli, compresi i mezzi riconducibili alla mobilità sostenibile, nelle seguenti vie:

Piazza Vittorio Veneto

Lungo Po Cadorna, tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e corso San Maurizio

Via Bava, tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Matteo Pescatore

Via Vanchiglia, tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Matteo Pescatore

Via Giulia di Barolo, tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Matteo Pescatore

Via Matteo Pescatore, tratto compreso tra via Giulia di Barolo e lungo Po Cadorna

Lungo Po Diaz, tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Giolitti

Via Bonafous, tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Giolitti

Via Maria Vittoria, tratto compreso tra lungo Po Diaz e via Plana

Via della Rocca, tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria

Via Plana, tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Maria Vittoria

Via Giolitti, tratto compreso tra lungo Po Diaz e via della Rocca

Corso Cairoli

Via Cavour, tratto compreso tra corso Cairoli e via della Rocca

Via dei Mille, tratto compreso tra corso Cairoli e via della Rocca

Via Mazzini, tratto compreso tra corso Cairoli e via della Rocca

Via Po

Via Principe Amedeo, tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via S.F. da Paola

Via delle Rosine, tratto compreso tra via Po e via Principe Amedeo

Via Sant’Ottavio, tratto compreso tra via Po e via Verdi

Via San Massimo, tratto compreso tra via Po e via Principe Amedeo

Via Montebello, tratto compreso tra via Po e via Verdi

Via Ozanam

Via Accademia Albertina, tratto compreso tra via Po e via Principe Amedeo

Via Rossini, tratto compreso tra via Po e via Verdi

Piazza Gran Madre di Dio

Corso Casale, tratto compreso tra piazza Gran Madre di Dio e via Santorre di Santarosa

Corso Moncalieri, tratto compreso tra piazza Gran Madre di Dio e il civico 13

Viale Maresciallo Giardino, tratto compreso tra corso Moncalieri e via Bezzecca

Via Gioannetti

Via San Francesco da Paola, tratto compreso tra via Po e via Principe Amedeo

Via Vasco

Dalle ore 08.00 e sino a cessate esigenze, sarà altresì istituito il divieto di sosta su ambo i lati di tutte le categorie di veicoli, compresi i mezzi riconducibili alla mobilità sostenibile, nelle seguenti vie:

Via della Rocca, tratto compreso tra via Maria Vittoria e corso Vittorio Emanuele II

Via Plana, tratto compreso tra via Maria Vittoria e via Giolitti

Via Bava, tratto compreso tra via Matteo Pescatore e corso San Maurizio

Via Vanchiglia, tratto compreso tra via Matteo Pescatore e corso San Maurizio

Via Giulio di Barolo, tratto compreso tra via Matteo Pescatore e corso San Maurizio

Trasporto pubblico: deviazioni, orario prolungato metro

Anche i percorsi dei mezzi di trasporto pubblico che transitano nell’area interessata dalla manifestazione subiranno alcune deviazioni, sia domenica 23 sia lunedì 24 giugno.

Il giorno di San Giovanni la metro sarà in servizio con un orario speciale, estendendo l’orario di chiusura alle ore 1.00.

I dettagli con tutte le linee deviate e i servizi integrativi sono disponibili sul sito GTT (www.gtt.to.it).

Piazza Vittorio Veneto: chiusura parcheggio sotterraneo, sospensione servizio TAXI, bike sharing e noleggio monopattini

Il parcheggio sotterraneo di Piazza Vittorio Veneto resterà chiuso a partire dalle ore 9.00 di lunedì 24 giugno. Gli abbonati del parcheggio potranno lasciare il posteggio entro e non oltre le ore 15.00.

Dalle ore 6.00 del 24 giugno alle ore 5.00 del 25 giugno sarà sospesa l’area destinata ai TAXI nell’esedra sud di piazza Vittorio Veneto, mentre l’area taxi Gran Madre sarà sospesa dalle ore 18.00 del 24 giugno sino a cessate esigenze. Entro le ore 12.00 di lunedì 24 giugno e sino a cessate esigenze, verrà inoltre effettuata la rimozione temporanea dei mezzi di bike sharing e noleggio monopattini elettrici presenti in piazza.

SOMMINISTRAZIONE BEVANDE

Dalle ore 12 di domenica 23 giugno alle ore 2 di lunedì 24 giugno, e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico, sarà vietata la somministrazione, la vendita e la detenzione per asporto di bevande con contenitori idonei all’offesa della persona all’interno dell’area perimetrale delimitata dalle vie parallele, su entrambi i lati, delle strade percorse dal corteo storico e in Piazza Castello.

Dalle ore 15 di sabato 24 giugno e sino a cessate esigenze, e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico, sarà vietata la somministrazione, la vendita, il consumo e la detenzione in luogo pubblico per asporto di bevande con contenitori idonei all’offesa della persona nelle vie racchiuse all’interno dell’area perimetrata dalle seguenti vie: lungo Po Cadorna; lungo Po Diaz; corso Cairoli; corso Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra corso Cairoli e via della Rocca); via della Rocca (tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Maria Vittoria); via Maria Vittoria (tratto compreso tra via della Rocca e piazza Carlo Emanuele II); piazza Carlo Emanuele II; via Maria Vittoria (tratto compreso tra piazza Carlo Emanuele II e via San Francesco da Paola); via San Francesco da Paola (tratto compreso tra via Maria Vittoria e via Po); via Po (tratto compreso tra le vie San Francesco da Paola / Vasco e piazza Castello); via Verdi; corso San Maurizio (tratto compreso tra via Verdi e lungo Po Cadorna).