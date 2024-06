A Torino la seconda edizione della cena in giallo all’Evergreen Fest

Campagna Amica Torino organizza la seconda edizione della “Cena in giallo” che si svolgerà venerdì 21 giugno a partire dalle ore 19,00 al Parco della Tesoriera a Torino, nell’ambito dell’Evergreen Fest.

Il dress code della cena è una maglietta, un paio di pantaloni, un cappello, insomma un capo di abbigliamento giallo.

La cena in giallo è ideata per portare dentro le serate estive torinesi la cultura del cibo a Km Zero di origine contadina, direttamente dal produttore-agricoltore.

Il costo è di 16 euro.

Ecco il menù:

Pasta con pesto di zucchine e nocciole; hamburger di carne piemontese con fetta di toma e insalatine di stagione oppure Parmigiana fredda con fetta di toma e insalatine di stagione (e pane).

Tutti coloro che indosseranno un capo d’abbigliamento giallo riceveranno un omaggio.

Prenotazioni: https://evergreenfest.it/prenotazioni-cena/

torino.coldiretti.it

