Rapinata e imbavagliata nel negozio del centro

In pieno centro a Torino un negozio di antiquariato di via Barbaroux è stato rapinato da “un persona distinta”, come ha detto la malcapitata titolare derubata. L’uomo era passato dal negozio già il giorno prima per prendere informazioni. All’indomani si è ripresentata e ha minacciato la titolare con un coltello, l’ha legata con il nastro adesivo ad una sedia e ha rubato merce dal valore complessivo di 10mila euro. La donna dopo circa un’ora ha chiamato la polizia e il marito ed è stata liberata.

IL TORINESE