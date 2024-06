Ambrogio – Ravello (Fdi): “Nuova stangata sulla Tari”

“E’ come un cane che si morde la coda: alzando i costi, la tariffa deve giocoforza allinearsi e garantire la copertura. Quello che va fatto non è un frenetico potenziamento del sistema integrato, ma occorre lavorare a una radicale ottimizzazione dello stesso. Non è pensabile che il miglioramento del servizio passi esclusivamente da una maggiore spesa, così sono capaci tutti!”. Ad affermarlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama.

“Siamo di fronte – continua Roberto Ravello, Dirigente Regionale di Fratelli d’Italia e neo eletto in Consiglio Regionale del Piemonte – all’ennesima stangata targata Lo Russo. Non è solo una questione economica: se i cittadini non percepiscono un reale tornaconto dalla differenziazione dei rifiuti, i dati su qualità e quantità di RD non potranno che risentirne. Bisogna assicurare una premialità del processo, ne va della sua credibilità e sostenibilità sociale”.

