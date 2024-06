Rischia la vita ragazzo di 19 anni accoltellato

Sarebbe in pericolo di vita il giovane 19enne che è stato accoltellato ieri da un connazionale di 27 anni. Il suo aggressore è il compagno di stanza, nel centro di accoglienza Fenoglio in via Di Francisco a Torino, gestito dalla Croce Rossa. Da giorni i due litigavano spesso. Il ragazzo ferito è ricoverato in gravi condizioni al San Giovanni Bosco.

IL TORINESE