Piemonte, Turismo e Bridgerton: boom di visite in residenze reali grazie al successo della serie

Torino, città dal carattere signorile, sta vivendo un periodo di forte e vivace turismo “regale“. L’ eleganza della regione sabauda sta catturando sempre più le attenzioni di molti visitatori; un interesse in parte dovuto dell’inarrestabile successo della serie Netflix Bridgerton, che con le sue trame avvincenti e scenari fastosi (e il lancio della nuova stagione), ha innescato tra i numerosi fan l’acceso desiderio di vivere l’eleganza e il lusso dell’aristocrazia inglese.

Non sorprende, quindi, che l’effetto Bridgerton abbia raggiunto anche il Piemonte, dove le mete nobiliari si tingono di un fascino ancora più regale, attirando appassionati della serie e turisti alla ricerca di esperienze uniche.

Testimoni di questo fenomeno i social media!

Gli utenti e gli influencer stanno postando numerosi reel e post su Instagram, video virali su Tik Tok e Youtube vedono i turisti coinvolti nelle bellezze della regione con musiche tratte da Bridgerton e richiami vari ( dagli outfit ai dettagli dei protagonisti)!

In questo caso, l’impatto positivo del marketing ( o influenza) Bridgerton è caduto nel settore del turismo.

Le location piemontesi, con la loro storia e magnificenza, si prestano perfettamente come sfondo per chi desidera immergersi in un’atmosfera da vera e propria nobiltà, proprio come i personaggi della serie.

Le Mete Signorili Piemontesi

Castello di Guarene

Situato nel Roero, il Castello di Guarene del XVIII secolo domina oltre 60 chilometri di territorio UNESCO. Con i suoi giardini e le ampie balconate, ricorda le sontuose dimore viste in “Bridgerton”. I visitatori possono passeggiare nei giardini e immaginare le scene romantiche della serie.

Castello di Serralunga d’Alba

Questa fortezza del Trecento, situata a Cuneo, è tra gli edifici meglio conservati dell’epoca. Il paesaggio circostante e l’architettura del castello evocano le ambientazioni eleganti e raffinate di “Bridgerton”.

Reggia di Venaria Reale

A Venaria, uno dei gioielli piemontesi: la Reggia di Venaria Reale, patrimonio UNESCO, è uno dei palazzi storici più imponenti del Piemonte. Con la sua Galleria Grande, la Cappella di Sant’Uberto e la Citroniera, offre un’esperienza che rimanda alle opulente feste e alle cerimonie della serie, destinazione perfetta per chi vuole immergersi in un’atmosfera da favola stile ottocento.

Castello di Racconigi

Questo castello, oggi un importante polo museale, è immerso in un parco alla francese e presenta sale decorate in stile déco. La sua atmosfera elegante e storica ricorda le residenze dell’alta società di Bridgerton.

Castello Grinzane Cavour

Situato a Cuneo, nel cuore delle Langhe, questo imponente maniero è anch’esso patrimonio UNESCO. Le sue maestose sale e i panorami mozzafiato lo rendono una tappa imperdibile per chi vuole rivivere le ambientazioni della fortunata serie e scattare delle foto a tema per i propri social( o semplicemente per ricordo).

Castello Sannazzaro

Il Castello Sannazzaro offre un’esperienza unica, permettendo ai visitatori di vestirsi in abiti d’epoca e vivere come i personaggi di Bridgerton. La dimora storica, abitata dagli eredi dei fondatori, offre un’autentica immersione nello stile Regency.

Palazzo Reale di Torino

Il Palazzo Reale di Torino, nel cuore della città, è un simbolo di eleganza e potere, simile ai palazzi delle famiglie nobili più importanti di “Bridgerton”e vicine alla Corona d’Inghilterra. Con le sue sale sontuose e il magnifico giardino, rappresenta un’attrazione imperdibile per chi vuole rivivere le atmosfere regali della serie.

Parco del Valentino

Oltre al castello, il Parco del Valentino offre altre attrazioni regali, come il Borgo Medievale, una ricostruzione ottocentesca di un villaggio medievale. Le passeggiate lungo il fiume e i vasti spazi verdi sono ideali per rivivere le atmosfere romantiche tipiche della saga.

Palazzo Madama

Questo storico edificio nel centro di Torino, un tempo residenza delle regine di Savoia, oggi ospita il Museo Civico d’Arte Antica. Le stanze decorate e la maestosa architettura sono paragonabili agli interni lussuosi delle case presentate durante la serie.

Castello di Moncalieri

Il Castello di Moncalieri, situato a sud di Torino, è una delle più antiche residenze sabaude. Con la sua struttura imponente e i magnifici giardini, evoca le atmosfere regali in cui Dafne, il Duca di Hastings, Anthony e Kate e altri protagonisti della serie s’incontrano. Oggi, il castello ospita mostre e eventi culturali, offrendo ai visitatori un’esperienza unica.

Palazzina di Caccia di Stupinigi

La Palazzina di Caccia di Stupinigi, situata appena fuori Torino, è un capolavoro barocco e un’ex residenza di caccia dei Savoia. Con la sua splendida architettura e i giardini curati, rappresenta un’altra meta ideale per chi vuole immergersi nelle atmosfere nobiliari in stile età della Reggenza Inglese.

La palazzina ospita anche il Museo dell’Arredamento.

L’effetto Bridgerton non è solo un fenomeno culturale ma ha anche un impatto tangibile sul turismo. Le agenzie di viaggio riportano un aumento delle richieste per tour che includono le dimore storiche piemontesi, con visitatori desiderosi di vivere la propria favola romantica. Questo interesse rinnovato ha portato a un incremento dell’ospitalità locale, con hotel e ristoranti che offrono esperienze tematiche per attirare i fan della serie.

