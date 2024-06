In attesa di un nuovo bipolarismo

Due cose iniziali dirimenti. Avanza l’astensionismo e un italiano su due non ha votato, con i giovani da 18 a 25 anni maggiori astensionisti. E che Cirio ha stravinto. Onore alle armi a Gianna Pentenero che si è immolata in questa operazione impossibile. Vero, a Torino il Pd continua ad essere il partito di maggioranza relativa. Vero, in alcune città dal cuneese a Settimo e Collegno i sindaci uscenti sono stati confermati al primo turno. Ma brucia alla sinistra che Fratelli d’Italia è il primo partito del Piemonte.

Brucia la debacle di Biella dove per la prima volta un sindaco è eletto al primo turno con la candidata della sinistra al 30%. A Vercelli e Verbania ballottaggio. Si vedrà. Ma il Pd piemontese è in buona compagnia. Patetico il risultato dei cinquestelle. Il professorino Giuseppe Conte fallisce sia in Piemonte che il Italia. Pentastellati che sembravano solo in palla in Sardegna dove , del resto nell’isola ha votato solo il 36 %. Fa venire i brividi solo pronunciare la cifra. Calenda, Renzi e Santoro hanno un elemento in comune, sia in Piemonte che il Italia: hanno buttato via il 10 % dei voti validi perché non hanno raggiunto il quorum. Stavolta, c’è sempre una prima volta, sinistra sbrindellata ha azzeccato il tutto. Quasi il doppio del quorum.

Hanno azzeccato le candidature, in particolare la Salis. Peccato per il mio amico Roberto Tricarico terzo per due eletti. Sportivamente si è già congratulato con le prime due elette in Regione. Non vorrei che, come dice il proverbio: anche un orologio rotto, due volte al giorno fa l’ora giusta.

Perché? Innegabile che la Schlein abbia vinto. Il Pd ha aumentato sia le percentuali sia il numero assoluto di votanti. Passata la crisi endemica? Si vedrà. Rimane il problema delle alleanze. Cosa di non poco conto.

Ed il nostro capitano Matteo Salvini? Dai, diciamocelo, ha salvato la ghirba. Precisamente la scelta di candidare Vanacci è stata vincente. Su 2 milioni di voti alla Lega 537mila preferenze a Vanacci. Direi che non sono bruscolini. Colpo basso di Umberto Bossi che dichiara di aver votato Forza Italia.

Con la morte di Berlusca Forza Italia data per morta oggi è tornata ad essere il secondo partito, seppur per pochi voti sulla Lega. Dunque complimenti a Tajani popolare europeo ed europeista convinto. Ma l’estrema destra, in Europa, difatto ha fallito. Voleva sostituire l’ordine costituito e mandare a casa socialisti e democristiani. Non ci sono riusciti.

Ed in Francia Macron tenta il tutto per tutto: o con me o con i fascisti. E la nostra Giorgia? 2milioni e 200 mila preferenze. Bel consenso. Indubbiamente. Fratelli d’Italia ha perso in valore assoluto 1 milione di voti. Ma questo è un dettaglio.

Giorgia ha vinto e di questa vittoria che ne farà? Vedremo ma lei stupida non è, anzi.

Quando parla ai suoi parla in un modo.

Quando parla con Vox o con la Le Pen in un altro. Quando parla con Biden in un altro. A ciascuno il suo, giusto per non fare torto a nessuno.

Ma pensate una cosa: Schlein e Giorgia che hanno bisticciato fino ad oggi, domani voteranno, mano nella mano la stessa Presidente d’ Europa, facendo contento il nostro Tajani e un po’ meno Salvini e Orban. Ma si sa, un po’ di contraddizioni ravvivano l’ambiente. È nato un nuovo bipolarismo? Vedremo ed intanto gli italiani votano sempre di meno e se al prossimo giro questo negativo trend continuerà la tragedia diventerà farsa. Statene certi.

PATRIZIO TOSETTO

IL TORINESE