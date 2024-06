Sauze, Barbara Merlin: “Ferma opposizione per migliorare le cose”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Barbara Merlin, candidata sindaco alle elezioni comunali di Sauze D’Oulx

Cari Concittadini, sostenitori e amici,

Con rammarico vi comunico che non abbiamo vinto questa tornata elettorale.

È un momento difficile da accettare, ma come la vita e lo sport insegnano non bisogna arrendersi.

Vorremmo innanzitutto ringraziare di cuore tutti voi che ci avete sostenuto, con il voto, con i fatti, con le parole e con gli abbracci. Il vostro supporto è stato inestimabile e ci ha dato la forza di combattere fino alla fine.

Nonostante la sconfitta, la nostra determinazione rimane intatta, anche perché rappresentiamo la volontà di quasi il 50% del paese, e sentiamo tutta la responsabilità nel farlo.

La nostra opposizione sarà dura e ferma, ancorata ai valori che vi abbiamo promesso. Essere fuori dalla maggioranza non significa rinunciare a cambiare e migliorare le cose. Rimaniamo un gruppo unito e coeso, deciso a non perdere nessuna occasione per riunirci e partecipare attivamente alla vita politica della nostra amata Sauze.

La politica non si ferma senza le poltrone; la politica si fa con la presenza costante. Vi chiediamo di non abbandonarci, di continuare a seguirci su tutti i canali a nostra disposizione. Saremo costanti nella pubblicazione di aggiornamenti sul nostro lavoro e soprattutto nel condividere tutto ciò che riguarda la vita amministrativa.

Insieme possiamo ancora fare la differenza. Grazie di cuore a tutti.

Con gratitudine e impegno,

Barbara Merlin

IL TORINESE