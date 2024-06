 Europee, Merlo: bene Letizia Moratti. Ora il Centro popolare e moderato

“La candidatura di Letizia Moratti ha registrato un grande consenso popolare. Nella intera

circoscrizione Nord Ovest e, nello specifico, anche in Piemonte. Un impegno che ha visto in prima

fila anche, e soprattutto, l’area cattolico popolare e sociale di Tempi Nuovi.

Un risultato incoraggiante che adesso ci spinge a costruire, con altri, il campo politico di un

Centro moderato, popolare, riformista, plurale e di governo. Uno spazio politico che ha visto il

fallimento politico ed elettorale delle liste di Azione e degli Stati Uniti d’Europa da un lato e che,

dall’altro, non si riconosce più nel blocco politico della sinistra radicale e massimalista della

Schlein alleata con la sinistra estremista di Fratoianni e Bonelli e i populisti dei 5 stelle.

Un impegno che, come Popolari, vogliamo portare avanti con forza e determinazione insieme a

Letizia Moratti e con tutti coloro che credono ancora in un Centro riformista e in una vera e

credibile politica di centro”.

Giorgio Merlo, Dirigente Tempi Nuovi Popolari Uniti.

