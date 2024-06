Elezioni, numeri e curiosità dalle urne

Ecco alcuni numeri e curiosità su queste due giornate di voto.

667.150 sono i cittadini torinesi aventi diritto al voto per le elezioni europee, di questi 350.798 sono femmine e 316.352 maschi. Per le elezioni regionali il corpo elettorale è formato da 688.711 persone, suddiviso fra 360.195 femmine e 328.516 maschi.

I torinesi che possono votare per la prima volta sono 12.491 (6014 femmine e 6477 maschi) e quelli che compiono 18 anni l’8 e il 9 giugno sono 47 (24 femmine e 23 maschi).

L’elettore italiano più anziano a recarsi ai seggi è nato nel 1917, mentre l’elettrice italiana più anziana è addirittura classe 1915. Tra gli elettori con la cittadinanza europea, sia l’elettore che l’elettrice più anziana sono nati nel 1930.

Sono inoltre 4309 gli studenti fuori sede ad aver votato per le elezioni europee secondo la nuova possibilità prevista dalla legge nei cinque seggi speciali allestiti in via Valfrè e via Bertola, così suddivisi tra i collegi elettorali di appartenenza: Italia Nord occidentale (227); Italia Nord Orientale (429); Italia Centrale (632); Italia Meridionale (1812); Italia Insulare (1210).

Sono 110 i cittadini italiani aire residenti in paesi UE che hanno optato per votare in Italia per le elezioni del Parlamento europeo.

Agli sportelli di corso Valdocco, dell’anagrafe centrale di via Giulio e delle quattro sedi decentrate nelle Circoscrizioni ieri sono state emesse 375 carte d’identità e 2900 duplicati di tessere elettorali; oggi il totale è di 280 carte identità e 4900 tessere elettorali.

Sono state invece in tutto 93 le persone che hanno usufruito del servizio di trasporto assistito e gratuito, coordinato dal servizio Passepartout, istituito per accompagnare ai seggi gli elettori impossibilitati o con grave riduzione della capacità di deambulazione autonoma. Nell’ambito del servizio ci sono stati anche 14 interventi d’emergenza (riparazione ascensori guasti o altri servizi di supporto) messi a disposizione per assicurare loro il diritto di voto.

Infine, il lavoro per assicurare il diritto di voto alle torinesi e ai torinesi durante la tornata elettorale impegna in queste ore circa 2mila i dipendenti della Città di Torino, provenienti da servizi Civici e ai Sistemi informativi, Polizia Municipale, servizio Economato, servizio Patrimonio, servizi tecnici, servizi Educativi, servizio autorimesse, servizi Sociali, Protezione Civile e Segreteria Generale.

Il Sindaco della Città di Torino ha espresso il suo voto questa mattina alle 10, nel seggio di via Ada Negri nel quartiere di Santa Rita.

