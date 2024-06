Pace Terra Dignità: bandiere bianche sul ponte di piazza Vittorio

Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 7 giugno alle ore 18 Pace Terra Dignità concluderà la sua campagna elettorale a Torino con un presidio di bandiere bianche sul

ponte di piazza Vittorio Veneto, la musica degli Egin, gli interventi di Angelo d’Orsi e Anna Camposampiero, candidat3 di Pace Terra Dignità nella Circoscrizione Nord Ovest, insieme alle altre candidate e candidati torinesi

Marina Castellano, Federico Dolce ed Enrico Peyretti.

Sfileremo con le bandiere bianche non in segno di resa, ma per esprimere il

nostro impegno per il dialogo e la Pace, contro la legge delle armi. Sarà il

nostro modo di opporci alla guerra e all’economia armata che distrugge le

politiche di sostegno alla sanità, al lavoro, alla scuola, condannandoci alla

logica del terrore e della violenza.

Dialogare, non sparare! Organizzare il dialogo e la trattativa in Ucraina.

Imporre il cessate il fuoco al governo di Israele, fermando il massacro del

popolo palestinese, per affermarne il diritto all’esistenza e alla

autodeterminazione. Portare in Europa una posizione coerente per la Pace,

scoperchiando l’ipocrisia di chi dice di essere contro la guerra mentre la

sostiene e la arma.

L’8 e 9 giugno scegliamo insieme la Pace, la Terra e la Dignità!

Diamo a tutte e tutti appuntamento a Torino venerdì 7 giugno dalle 18 sul

ponte di piazza Vittorio Veneto. Portate con voi una bandiera bianca (un

pezzo di stoffa ad esempio) ed un’asta per sventolarle tutt3 assieme.

Pace Terra Dignità

Circoscrizione Nord Ovest

