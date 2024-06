Pistola nascosta nei boxer: arrestato 22enne

La Polizia di Stato ha arrestato un ventiduenne cittadino italiano, poiché gravemente indiziato del possesso illegale di arma.

Nei giorni scorsi, intorno all’una e trenta di notte, transitando in via De Sanctis, personale delle Nibbio, pattuglia moto montata dell’UPGSP, nota un’auto con cinque persone a bordo procedere a velocità sostenuta e poi svoltare in corso Trapani.

Gli agenti sottopongono a controllo il veicolo e gli occupanti, uno dei passeggeri seduto sul sedile posteriore viene visto armeggiare con fare sospetto. Una volta fuori dall’autovettura il giovane appare sempre più teso. Gli agenti lo perquisiscono e trovano, occultata negli slip, una pistola calibro 6,35 e un caricatore con quattro proiettili.

All’interno del bracciolo anteriore del veicolo viene rinvenuta e sequestrata una modica quantità di sostanza stupefacente, per tale violazione il conducente del veicolo viene sanzionato amministrativamente.

Dai controlli un occupante dell’autovettura risulta irregolare sul Territorio Nazionale, ragione per la quale viene messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

