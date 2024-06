CinemAmbiente premia Bruno Bozzetto con la ‘Stella della Mole Green’. Fino a domenica al cinema Massimo i ‘film che salvano il pianeta’

Si è aperta ieri sera con la consegna del premio “Stella della Mole green” a Bruno Bozzetto, autore di cartoon, disegni animati e vignette, da sempre sensibile alle tematiche ambientali, la 27esima edizione del Festival CinemAmbiente 2024. Era presente l’assessora alla Transizione ecologica e digitale e alle Politiche per l’Ambiente che ha portato il saluto della Città.

Al termine della premiazione, è stato proiettato “Sapiens?”, l’ultima opera di Bozzetto, incentrato sulla follia delle guerre e sull’insensatezza della violenza contro il mondo animale che invita a riflettere su quanto l’appellativo sapiens si possa legittimamente associare a quello di “essere umano” .

Domenica 9 giugno dalle 15.30 in Sala Soldati, al Cinema Massimo, è prevista una retrospettiva con una selezione dei suoi lavori: oltre a “Sapiens?”, si potranno vedere “Una vita in scatola”, “Il Signor Rossi a Venezia”, “Mister Tao”, “Cavallette”, “Big Bang”, “Neuro”, “Il bello della differenza”.

«In molti miei film mi sono occupato di ambiente e dei rapporti fra uomo e natura – spiega Bozzetto – Sono onorato di ricevere questo premio e mi rende felice riceverlo a Torino, una città che apprezzo particolarmente per la presenza del museo Egizio, dove una volta mi sorpresero a copiare, e l’amicizia che mi legava a Piero Angela»

La serata è proseguita al cinema Massimo con la visione di un capolavoro del cinema muto , “Amazonas, maior rio do mundo”, realizzato nel 1918 dal regista Silvino Santos. Il film è stato accompagnato da un’esecuzione live del musicista e compositore Alberto Tafuri.

Il festival si suddivide in quattro sezioni: il concorso dei documentari e quello dei cortometraggi, e le sezioni non competitive del Made in Italy (dedicata ai film italiani a tematica ambientale) e di Panorama (dedicata a film internazionali inediti in Italia o meritevoli di più ampia circolazione). In tutto 76 film, in arrivo da 27 Paesi, in rappresentanza di 4 continenti. I film sono accompagnati da mostre, eventi e serate speciali. Il premio letterario Le Ghiande è attribuito quest’anno alla saggista e divulgatrice scientifica, autrice e conduttrice televisiva, Alessandra Viola.

CinemAmbiente 2024 chiuderà i battenti domenica 9 giugno, alle ore 19, con la premiazione delle opere vincitrici e la proiezione del nuovo film di Luc Jacquet, “Voyage au Pole Sud”, con cui, trent’anni dopo la sua prima spedizione, il regista Premio Oscar torna nel continente ghiacciato.

L’ingresso e l’accesso a tutti gli eventi del festival sono gratuiti. I biglietti per le proiezioni sono in distribuzione giorno per giorno al Cinema Massimo. Possono essere ritirati anche prima dell’orario di proiezione (massimo due biglietti a persona). Il programma completo della manifestazione si trova sito del Festival Cinema Ambiente .

IL TORINESE