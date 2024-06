Confronto sulla Montagna con i candidati di Stati Uniti d’Europa e Lega

Riceviamo e pubblichiamo – Un evento imperdibile si terrà martedì 4 giugno alle ore 17 presso la Sala della Cultura di Oulx. Due candidati alle prossime elezioni regionali si confronteranno su temi cruciali per il futuro delle nostre montagne. L’incontro vedrà la partecipazione di Marco Cavaletto, candidato per Stati Uniti d’Europa, e Ilaria Miceli, candidata per Lega-Salvini Premier.

L’incontro, aperto al pubblico, rappresenta un’opportunità unica per ascoltare e porre domande direttamente ai candidati su questioni di fondamentale importanza per la nostra comunità montana. Tra i temi che verranno trattati, spiccano la valorizzazione del territorio, lo sviluppo sostenibile, le infrastrutture, il turismo e le politiche a favore delle aree montane.

Marco Cavaletto e Ilaria Miceli illustreranno le loro visioni e le proposte concrete per migliorare la qualità della vita nelle nostre valli, mettendo in luce le differenze e le affinità dei loro programmi elettorali.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare attivamente a questo dibattito per contribuire alla costruzione di un futuro migliore per le nostre montagne. L’evento sarà un’importante occasione di confronto democratico e di partecipazione civica.

