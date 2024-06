Porte di Moncalieri: “Capsula” apparecchio diagnostico non invasivo

Al Centro Commerciale 2 settimane di prevenzione gratuita con “Il Centro si prende cura di te”

Dall’1 al 16 giugno

Il Centro Commerciale “Porte di Moncalieri” annuncia il lancio della sua innovativa attività di prevenzione con “Il Centro si prende cura di te” in collaborazione con Capsula e Sangit New Gen srl. L’attività mira a promuovere la prevenzione e di conseguenza il benessere della comunità.

L’avanzato dispositivo medicale sarà a disposizione dei clienti per due settimane. Capsula consente di effettuare in completa autonomia test multipli e non invasivi per verificare il proprio stato di forma e di salute in modo rapido e, soprattutto, gratuito. Un’esperienza immersiva, semplice e veloce.

“Il benessere dei nostri clienti è al centro di tutto ciò che facciamo. Poter offrire un servizio di prevenzione così approfondito, non invasivo e gratuito è un bene per la comunità“, afferma il Direttore Valerio Palumbo.

Il check up offerto da Capsula è in grado di rilevare in pochi minuti: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, altezza, peso, massa grassa, rischio cardio vascolare e tanti altri parametri approfonditi tipici del triage del pronto soccorso.

“Il Centro si prende cura di te” sarà attivo tutti i giorni dall’1 al 16 giugno; durante i fine settimana sarà inoltre presente un’hostess che aiuterà la clientela.

IL TORINESE