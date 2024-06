Nel furgone teneva una pecora legata: denunciato dalla polizia

Gli agenti della squadra Volante hanno fermato a Novara un furgone che trasportava una pecora con le zampe legate da un laccio e la scritta rossa sul dorso: numero 45. La polizia aprendo il portone laterale del mezzo ha trovato l’animale in evidente stato di sofferenza. La pecora è stata affidata a un veterinario mentre il conducente 27enne che non ha dato spiegazioni è stato denunciato per maltrattamento di animali.

