Festival della Tv ultimo giorno

Arriva all’ultimo giorno la tredicesima edizione del Festival della TV e dei nuovi media.

Con 122 ospiti e oltre cinquanta fra incontri, panel, spettacoli e momenti musicali il mondo il festival è l’occasione per ascoltare le storie e i retroscena della carriera di personaggi notissimi e giornalisti iconici, ma non solo. Al centro dell’attenzione anche il meccanismo della produzione della trasmissioni più interessanti, dal percorso che porta un’idea a diventare un format e poi una trasmissione.

Con il tema Tempi esponenziali, poi, la direzione artistica ha inteso ragionare sui mezzi di comunicazione di massa nei nostri giorni, quando il tempo apparentemente lineare corre invece con strappi improvvisi e ognuno di questi strappi genera un effetto moltiplicatore che non lascia la possibilità di respirare, di misurare la distanza percorsa, di cercare intorno a sé scenari familiari, di abituarsi al vorticoso incalzare dei cambiamenti.

Tantissimo il pubblico che ha affollato i primi due giorni di programmazione tra ospiti amatissimi dal pubblico come Gerry Scotti – accolto da un vero e proprio bagno di folla -,Cristina Parodi, Massimo Giletti, Francesca Fagnani, ma tantissima attenzione anche per gli approfondimenti con Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band sulla nascita di nuovi format televisivi e la costante scoperta dei tempi comici più contemporanei o il ruolo fondamentale nella gestione delle carriere delle star più amate nelle parole di un manager come Lucio Presta. Il giornalismo e il suo ruolo più attuale sono stati i protagonisti degli interventi del direttore di Le Monde Jerome Fenoglio e dei direttori e vicedirettori dei principali quotidiani alla vigilia delle elezioni europee.

Domenica 26 maggio

Piazza Umberto I

10.30 Enrico Mentana dialoga con Annalisa Cuzzocrea

11.30 Oltre il Terzo polo Tv: il caso Warner Bros. Discovery. Aldo Cazzullo con Alessandro Araimo

12.30 Dario Vergassola dialoga con Pietro Galeotti

15.30 Faccia a Faccia. Giovanni Minoli e Salvatore Merlo

16.30 Cash or Trash – Chi offre di più?. Paolo Conticini con Alberto Infelise

17.30 Due volti, mille storie. Corrado Formigli e Luca Zingaretti

18.30 Non solo Le Iene. Max Angioni con Alberto Infelise

Piazza Belvedere

11.15 Evadere l’evasione. Fausto Amodei e i Cantacronache. La nascita della canzone d’autore in Italia. Fausto Amodei con Carlo Pestelli

12.15 Saranno Cuochi. Riccardo Valentini e Chef Gipponi dialogano con Lorenzo Cresci.

15.15 Dal Post: l’informazione spiegata bene. Luca Sofri con Claudio Giunta

16.15 La Biblioteca dei Sentimenti. Franco Arminio con Simonetta Sciandivasci

17.15 Memologia: dialogo sui meme. Claudia Grande, Daniele Zinni con Max Magaldi

18.15 Cronache di Spogliatoio. Giulio Incagli, Giuseppe Pastore, Fernando Siani con Emilio Targia

Piazza Carlo Alberto

10.30 Il Forno delle Meraviglie. Con Fulvio Marino e Lorenzo Cresci

12.15 Little Big Italy. Francesco Panella con Paolo Vizzari

16.00 La buona Terra. Dal campo alla tavola. Marco Pedroni, Francesco Cancellato, Chiara Bardini e Rudi Bressa

17.00 Antonio Ornano dialoga con Emilio Targia

18.00 Di cosa si parla quando si parla di Ambiente. Federico Quaranta, Teo Musso, Kristian El Dosoky, Giovanna Zacchi, Monica Pasquarelli con Rudi Bressa

