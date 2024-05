Nuovi arresti, ma non cessano i furti sulle auto a Torino

Soltanto tra domenica sera e lunedì, nell’arco di poche ore di distanza tra i tre diversi episodi, la polizia ha arrestato a Torino tre ladri che rubavano all’interno delle auto parcheggiate dopo avere frantumato i finestrini. Si è trattato di malviventi isolati e non di una banda: ciò fa capire come il fenomeno di questo tipo di reato sia molto diffuso in città. I furti in questione sono avvenuti a San Salvario, Vanchiglietta e Barriera di Milano. Si raccomanda di non dimenticare oggetti di valore nelle proprie vetture: purtroppo è l’unico accorgimento utile, nonostante la polizia abbia incentivato i controlli e gli arresti siano sempre più frequenti.

