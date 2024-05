Il sindaco Lo Russo in visita da papa Francesco

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco. “Incontrare Papa Francesco, nel giorno di Santa Rita, ricorrenza a cui sono molto legato, è stata un’emozione fortissima. Durante l’udienza privata in Vaticano ho invitato il Pontefice nella nostra città, terra di accoglienza e solidarietà, che sarebbe davvero onorata di una sua visita. A lui ho espresso tutto il nostro affetto e la profonda gratitudine per la costante dedizione alla giustizia e alla pace.

Grazie Papa Francesco”, ha commentato il primo cittadino.

IL TORINESE