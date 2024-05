Forum del Terzo Settore, documento programmatico ai candidati

Alberto Cirio, Sarah Disabato, Francesca Frediani e Gianna Pentenero

Appuntamento venerdì 24 maggio dalle ore 9 in Città Metropolitana

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Per presentare il documento programmatico stilato in vista delle elezioni regionali dell’8 e 9 giugno e chiedere l’impegno a sostenere le tematiche proposte, il Forum del Terzo Settore in Piemonte ospiterà i candidati a presidente regionale Alberto Cirio (coalizione di Centrodestra), Sarah Disabato (Movimento 5 Stelle), Francesca Frediani (Piemonte Popolare) e Gianna Pentenero (coalizione di Centrosinistra) nell’assemblea pubblica “Diamo voce al Terzo Settore: co-progettare il futuro”, in programma venerdì 24 maggio dalle 9 alle 13 presso l’Auditorium della Città Metropolitana di Torino, in corso Inghilterra 7.

NON PROFIT IN PIEMONTE: 73MILA VOLONTARI E OLTRE 6 MILIARDI DI IMPATTO ECONOMICO

Il non profit oggi in Italia? Parliamo di oltre 6 milioni di volontari, 1.6 milioni di dipendenti in 400.00 enti, un impatto economico di quasi 100 miliardi di euro, il 5% del PIL nazionale: lo dice il Rapporto “Sussidiarietà e sviluppo sociale”, realizzato in collaborazione con Istat. Enti del Terzo Settore e organizzazioni non profit in Piemonte rappresentano un pilastro fondamentale per lo sviluppo e la coesione sociale della regione, con 30.049 enti non profit e più di 73.000 volontari. Tenendo per buona l’incidenza del 5% sul PIL, l’impatto economico supera i 6 miliardi e mezzi di euro. Non solo, ogni euro investito nel Terzo Settore duplica il suo valore in termini di benefici sociali, secondo l’Impact Counter di Intesa Sanpaolo.

I numeri non dicono tutto, soprattutto quando si parla di benessere, cura e assistenza delle persone fragili, così come quando gli argomenti sono i giovani, l’ambiente o la cultura. Enti del Terzo Settore e volontari offrono beni e servizi essenziali, che altrimenti non sarebbero disponibili, e vengono chiamati in causa ad ogni emergenza.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO: CO-PROGETTARE IL FUTURO

Il Forum del Terzo Settore è l’organismo di rappresentanza di 41 organizzazioni regionali che, a loro volta, rappresentano più di 8 mila Enti del Terzo Settore e altre organizzazioni non profit. L’organizzazione dell’Assemblea pubblica di venerdì 24 maggio avvia un dialogo strutturato con la politica regionale, che coinvolga i rappresentanti del Terzo Settore, i candidati alla presidenza e la cittadinanza in un confronto costruttivo su diritti, partecipazione, mutualismo e solidarietà.

Il Forum del Terzo Settore richiede alla Regione Piemonte di dare priorità alla co-programmazione, come delineato dall’art. 55 del Decreto Legislativo 117/2017 e dalla nuova Legge Regionale 7/2024, per valorizzare le competenze del Terzo Settore nell’innovazione sociale e nella promozione delle persone. È fondamentale includere processi partecipativi nelle politiche regionali e stabilire un tavolo permanente di confronto per costruire un quadro di riferimento per i processi di co-progettazione e co-programmazione. Inoltre, si propone l’avvio di un confronto sull’implementazione della Legge Regionale del Terzo Settore per condividere il percorso di attuazione e affrontare le criticità emerse.

In aggiunta, il Forum del Terzo Settore suggerisce l’introduzione di interventi di semplificazione burocratica e amministrativa, evitando misure punitive come l’eliminazione del fuori campo IVA per le attività mutualistiche delle associazioni (disposta a livello nazionale con il DL 146/21), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 senza un adeguato intervento normativo. Si propone quindi una concertazione stabile e il pieno riconoscimento degli organismi di rappresentanza e delle funzioni delle reti associative, oltre a strategie di sostegno e sviluppo e pratiche di amministrazione condivisa.

Il documento programmatico, preparato con proposte di metodo e contenuto, affronta diverse tematiche cruciali per il Piemonte e propone nuove strategie per un welfare inclusivo, con l’obiettivo di valorizzare il fitto tessuto di associazioni ed Enti del Terzo Settore, e garantire l’accesso ai diritti e la sostenibilità dei servizi. L’accesso al diritto alla Salute è centrale e potenzialmente trasversale a tutte le politiche regionali, prioritarie anche politiche sulla disabilità che mettano al centro il benessere della persona. Le politiche di genere si devono concentrare sull’eliminazione delle discriminazioni e sul sostegno ai Centri antiviolenza. Sono previsti interventi specifici per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani, mirati a ridurre il rischio di esclusione sociale, e si evidenzia l’importanza di cultura e sport come elementi fondamentali per il pieno sviluppo della persona e per la crescita delle comunità. In campo ambientale, il documento aspira a fare del Piemonte un leader nella transizione ecologica, e sul fronte della cooperazione internazionale, si richiede il consolidamento di un impegno che annualmente riesce a mobilitare risorse pubbliche e private per l’ammontare 15-20 milioni di euro, coinvolgendo oltre 2.000 operatori in più di 70 paesi, al fine di promuovere l’Agenda 2030 dell’ONU.

PROGRAMMA ASSEMBLEA PUBBLICA



8.45 – 9.15 Accoglienza e welcome coffee



9.15 – 10.00 Introduzione a cura di Gabriele Moroni, portavoce del Forum del Terzo Settore in Piemonte ETS.



“Verso un nuovo sistema di welfare” di Vanessa Pallucchi (in collegamento da Roma), portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore.

10.00 – 10.30 Saluti istituzionali con Luigi Bobba (Fondazione Terzjus), Vincenzo Camarda (ANCI Piemonte) e Gerardo Gatto (CSVnet Piemonte).

10.30 – 11.30 “Coprogettare il futuro: le proposte del Terzo Settore piemontese”: interventi dei componenti del Coordinamento del Forum del Terzo Settore in Piemonte sulle priorità individuate dal documento.

11.30 – 13.00 Dialogo con i candidati alla Presidenza della Regione Piemonte, moderato da Gabriele Moroni. Parteciperanno i candidati

Alberto Cirio (Centrodestra),

Sarah Disabato (Movimento 5 Stelle),

Francesca Frediani (Piemonte Popolare),

Gianna Pentenero (Centrosinistra).

