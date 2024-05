Multe ai monopattini

Il lettore Luigi Gagliano ci invia la foto che pubblichiamo e ci scrive: “Finalmente, è il caso di dirlo, in questi giorni insieme alla pioggia piovano le multe per i monopattini parcheggiati sui marciapiedi e nei posti dove vige divieto. La sanzione può variare da € 41 al oltre 100. Questo per effetto del nuovo codice della strada da poco entrato in vigore. Speriamo che questa pioggia di multe sia continua. Magari, forse, potrá essere la volta buona che vedremo monopattini parcheggiati in malo modo”.

