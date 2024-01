Europa Verde – Verdi si presenta a Rivoli

Correrà con la coalizione del Centro Sinistra

Con la nostra scelta di presentarci in appoggio alla coalizione di centro sinistra con una nostra lista di Europa Verde, con la denominazione di di Europa Verde e Sinistra Civica per Rivoli, segue le nostra linea politica intrapresa lo scorso anno a Grugliasco, in appoggio al Sindaco Gaito e a Collegno per le imminenti elezioni amministrative dove abbiamo sottoscritto la carta degli intenti del centro sinistra. Queste le dichiarazioni del Co-Portavoce Metropolitano di Europa Verde -Verdi Frosina Fabrizio.

La nostra presenza a Rivoli sarà coordinata da Vito Rosiello, storico volto del nostro movimento, già consigliere comunale di Rivoli e attuale coordinatore della Zona Ovest per Europa Verde -Verdi, conclude il Co-Portavoce Metropolitano Frosina.

” Ci rivolgiamo a tutte le cittadine e i cittadini di Rivoli, a tutte le associazioni e i comitati e le comunità che si riconoscono nei valori della giustizia sociale, ambientale e climatica, dei diritti civili, dell’uguaglianza, della libertà e dell’antifascismo per poter costruire insieme un progetto amministrativo concreto attraverso il quale individuare i problemi e le necessità della nostra città con una prospettiva alternativa, più equa e sostenibile.” Dichiara Vito Rosiello, che anticipa alcuni punti del programma elettorale

Per noi, un obiettivo imprescindibile e quello di mantenere unita la collettività, di risvegliare il senso di appartenenza alla nostra comunità, di riavvicinare i cittadini alle istituzioni attraverso il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi per avere istituzioni moderne, amiche dei cittadini e punto di riferimento attivo per le attività economiche.

La crisi climatica ambientale ci impegna a costruire un modello di città più sana, più vivibile, attrattiva per tutti i suoi cittadini, nella consapevolezza che sono le categorie più deboli a subire maggiormente gli effetti dell’attuale emergenza.

Crediamo che un progetto di riconversione ecologica, debba essere socialmente desiderabile coinvolgendo ogni aspetto della vita pubblica, fortemente consapevoli che la città che costruiamo, le infrastrutture che scegliamo, influenzeranno la forma del nostro futuro.

Vogliamo far sentire i cittadini parte di una comunità viva, equilibrata e attiva. Per fare questo abbiamo bisogno: di spazi autenticamente pubblici costruiti intorno alla persona dove le idee ed il confronto confluiscano in progetti di miglioramento della città, di spazi verdi dove anche la natura diventa infrastruttura per persone e animali, di spazi da percorrere a piedi o con mobilità dolce, di spazi commerciali, industriali e agricoli che siano il cuore pulsante di una nuova economia circolare cittadina e infine di spazi dove riappropriarci de gli stimoli generati da arte e cultura.

La città è un organismo vivo e in evoluzione, perché lo sono le persone che la abitano. Rivoli dovrà essere una città da vivere e non solo da abitare, dobbiamo sentirci protagonisti della nostra città, perché lo siamo

Europa Verde – Verdi

