Statale chiusa da Argentera al confine di Stato

Visti gli accumuli significativi di neve in seguito al maltempo degli ultimi giorni, è stata attivata la procedura del Piano di Intervento di Distacco Artificiale di Valanghe (PIDAV) sul tratto in quota della statale 21 “del Colle della Maddalena”. La statale sarà chiusa al traffico in via precauzionale a partire dalle 20:00 di mercoledì 10 gennaio, nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708).

Le operazioni del PIDAV sono previste a partire dalle ore 8:00 di domani, giovedì 11 gennaio, compatibilmente con le condizioni meteo favorevoli per il decollo dell’elicottero che effettuerà la ricognizione del territorio sollecitando gli accumuli nevosi sui versanti mediante le onde d’urto generate dall’esplosione di una miscela di gas trasportati in un apposito contenitore assicurato al velivolo. Lo scopo del piano operativo è di indurre artificialmente il distacco degli ammassi instabili e accelerare così le operazioni di riapertura al traffico della strada statale.

La chiusura tra Argentera e il confine con la Francia resterà in vigore fine a cessata esigenza.

