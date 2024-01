Accossato: “Si sfalda la maggioranza di centro-destra in Consiglio regionale”

Allergica ai parchi naturali fa saltare il numero legale al Disegno di Legge della sua stessa Giunta sull’istituzione del nuovo Parco naturale dei cinque laghi di Ivrea. Liberi Uguali Verdi chiede a Cirio di staccare la spina a questa inutile sofferenza per i Piemontesi.

Ennesima pantomima in Consiglio Regionale dove a causa dell’assenza dei consiglieri di maggioranza ed in particolare di Forza Italia e Fratelli d’Italia è venuto a mancare per ben tre volte il numero legale (garantito nelle altre occasioni dalla presenza delle minoranze) sul Disegno di Legge che istituisce il Parco naturale dei 5 laghi di Ivrea votato all’unanimità dalla stessa giunta Cirio e approvato in commissione consiliare.

“Siamo allo sfaldamento di questa maggioranza che ancora una volta considera il Consiglio regionale meno che zero e tradisce il mandato avuto dagli elettori 5 anni fa” – dichiara la Presidente di Liberi Uguali Verdi Silvana Accossato.

“Chiediamo a Cirio, che forse non è molto informato su ciò che accade in Consiglio regionale visto che non lo so si vede quasi mai, di porre fine a questa agonia che sta solo provocando danni a tutti quei piemontesi che aspettano risposte ai loro problemi quotidiani: dalla sanità sempre più allo sbando e schizofrenica alle politiche sul lavoro e studio che avrebbero bisogno di ben altro impegno” – conclude l’ex Sindaca di Collegno sottolineando come ormai a guidare questo esecutivo siano “lobby e gruppetti di interessi che, come in questo caso specifico, sono in grado di bloccare uno dei pochi provvedimenti sensati di questa maggioranza in 5 anni di governo, che vede la convinta adesione dei Sindaci coinvolti e il nostro pieno sostegno”.

Silvana Accossato

Capogruppo Liberi Uguali Verdi

Consiglio regionale del Piemonte

IL TORINESE