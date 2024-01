Tentato femminicidio, uomo accoltella la moglie: ricoverata in gravi condizioni alle Molinette

Tentato femminicidio a Torino dove una donna di 65 anni è stata ricoverata in codice rosso alle Molinette. È stata ripetutamente accoltellata in casa dal marito nel corso di una lite. A dare l’allarme i vicini. L’aggressione è avvenuta in via Galluppi 25 a Torino, in borgo Filadelfia. L’uomo, 70 anni, è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato femminicidio.

IL TORINESE