Maria Cristina Stilo: “Un destino in gabbia” tra amore e vendetta

INCONTRO CON L’AUTRICE

1) Come nasce la tua passione per la scrittura?



Dalla sfrenata voglia di leggere, per caso un giorno ho acquistato il mio primo romance e da quel momento è stato amore “a prima pagina”! Una sera, confidando a mio marito che il romanzo che avevo appena terminato non mi era granché piaciuto e che avrei cambiato diverse cose, lui mi suggerisce, con semplicità, di provarlo a scrivere io un romanzo! A volte le parole giuste dette al momento giusto, possono cambiare la tua vita, per me è stato così!

2) Scrivi romanzi storici, perchè questa particolare scelta?

Ho letto diversi romanzi contemporanei, anche molto belli ma non mi emozionano come invece, mi accade mentre leggo un romance storico e poi con gli storici la mia fantasia vola più veloce! Ho letto diversi romanzi contemporanei, anche molto belli ma non mi emozionano come invece, mi accade mentre leggo un romance storico e poi con gli storici la mia fantasia vola più veloce!

3) Quanto è importante, per scrivere romance, documentarsi?

Molto, bisogna essere precisi quando si descrivono luoghi, abbigliamento, tradizioni e soprattutto se all’interno del romanzo ci sono cenni storici su fatti o persone, è fondamentale non sbagliarsi. Io trovo il lavoro di ricerca molto interessante e stimolante, imparo molte cose e ne scopro delle nuove! E’ successo anche mentre facevo la ricerca per scrivere il mio primo romanzo “Il destino di due cuori” ambientato nella California del 1856 durante la folle corsa all’oro, scoprire cosa accade realmente in quel periodo è stato davvero interessante.

4) Hai accennato al tuo primo romanzo “Il destino di due cuori” come mai hai deciso di scrivere il seguito?

Perché sono molto legata ai miei personaggi, non mi sono limitata a descrivere le loro caratteristiche fisiche ma li ho fatti amare, odiare, piangere e ridere, insomma li ho fatti vivere! Per questa ragione ho scritto il secondo capitolo, perché non ero ancora pronta a lasciarli andare via.

5) Quanto è importante per te il destino e quanto per i tuoi protagonisti?

Io credo che il destino cammini sempre accanto a noi, facendoci fare una determinata scelta o magari perchè ci permette di incontrare delle persone, che nel bene o nel male cambieranno la nostra vita ed proprio quello che accade ai miei protagonisti, il destino, in alcuni casi decide per loro, sarà giusto o sbagliato? Questo sarà solo il tempo a deciderlo, come nella vita!

6) Ci sono progetti per il futuro?

Sì, sono impegnata nella stesura del terzo ed ultimo capitolo.

IL LIBRO: “UN DESTINO IN GABBIA” Nicholas Anderson arriva a San Francisco nell’ottobre del 1859 dopo aver scoperto una terribile verità, con un unico scopo: la vendetta. Lungo la sua strada però, incontrerà l’affascinante maestra Lillian Davies, anch’essa arrivata nella città californiana per sfuggire ad un pericolo che la tormentava nella sua amata Londra. Riuscirà la ragazza con il suo amore a convincere Nicholas ad abbandonare l’idea di vendicarsi e lei, si potrà realmente ritenere salva a San Francisco? Dovrete leggere il romanzo per scoprire cosa accade ai protagonisti e soprattutto per farvi trasportare in un’epoca lontana, dove amore e passione s’intrecciano con odio e vendetta.

