A gennaio il corso di degustazione Go Wine

Il costo di partecipazione per il corso è di euro 160,00, con una quota integrativa a parte per una visita (facoltativa) in cantina. Compresi, oltre al corso con tutte le lezioni e le degustazioni: l’iscrizione all’Associazione Go Wine valevole fino al 31 dicembre 2024

6 bicchieri da degustazione mod. Carrè

il volume “Cantine d’Italia 2024”