Serie A, vincono le torinesi

I bianconeri hanno vinto contro la Salernitana 2-1 nell’incontro fuori casa della 19a giornata del campionato di Serie A. Gol di Maggiore (39′) per la Salernitana, per la Juve hanno segnato Iling-Junior (65′) e Vlahovic (91′). Giustamente soddisfatto il tecnico del Toro Ivan Juric, per il 3-0 allo stadio olimpico Grande Torino contro il Napoli. “L’anno scorso era una squadra straordinaria e impressionante, ora ce la giochiamo – ha detto nella conferenza stampa dopo la partita – tutto il campionato è molto livellato”.

