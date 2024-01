Ecocentro Collegno, FI: “Un passo avanti e tre indietro?”

Il mese di Gennaio dell’anno elettorale corrisponde alla variazione degli orari di apertura

dell’Ecocentro Comunale di corso Pastrengo, così venne fatto nel 2019 e così è stato fatto

quest’anno. Se nel 2019 la variazione degli orari corrispondeva ad una miglioria perché

l’orario subiva un aumento di 4 ore settimanali con l’apertura del venerdì pomeriggio e il

posticipo di un’ora il sabato pomeriggio (giorno di maggior afflusso), la variazione di orario

del 2024, anche se prevede un’ora in più rispetto al precedente, non sembra tenere in

considerazione le reali esigenze dei cittadini.

“Trovo totalmente assurdo questo nuovo orario dell’Ecocentro di Corso Pastrengo –

commenta Alessandra Sardo, coordinatore cittadino di Forza Italia a Collegno – E’ un orario

che penalizza i collegnesi soprattutto con la chiusura del sabato pomeriggio ma anche con

gli orari del mattino: il precedente orario prevedeva le aperture mattutine alle 9.30 con

chiusura alle 13.00 questo apertura alle ore 7.00 con chiusura alle 12.00!!! Il nuovo orario,

inoltre, coincide con il passaggio alla gestione dell’Ecocentro direttamente al CIDIU e non

più alla Cooperativa Sociale Triciclo, questo dovrebbe significare un minor costo nella

gestione, anche perchè non ho letto da nessuna parte di nuove assunzioni per l’Ecocentro, e

di conseguenza dovrebbe portare ad una riduzione dei costi a carico delle famiglie

collegnesi ma anche di questo aspetto nessuno ha dato notizie.”

“Mi sembra che il problema dell’Ecocentro fosse ben altro, come più volte manifestato dagli

amici di Lega e Fratelli d’Italia – conclude Alessandra Sardo – Mi sembra che, viste le lunghe

code che si sono sempre formate, soprattutto il sabato pomeriggio, la gestione

dell’Ecocentro fosse funzionale per le esigenze delle famiglie collegnesi. Mi impegno fin da

ora a verificare, con dati reali alla mano, se questo nuovo orario sarà più funzionale del

precedente e nel caso non lo fosse a richiedere nuovi cambiamenti. La mia impressione è

che anzichè migliorare si siano fatti tre passi indietro!!!”

