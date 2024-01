Grave bimbo investito mentre era in bici

È in gravi condizioni all’ospedale Regina Margherita un ragazzino di 10 anni investito da un’auto mentre pedalava sulla sua bici. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi nel Cuneese a Trinità. Dopo l’impatto e i primi soccorsi da parte dei passanti e’ stato trasportato in elicottero a Torino, in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri ricostruiranno la dinamica dello scontro.

