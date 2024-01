Baracche distrutte dalle fiamme: incendio doloso?

Alcune baracche in legno in strada Buttigliera a Chieri sono state distrutte da un rogo la notte del 31. Le cause sono da verificare, non si esclude l’incendio doloso. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e di Riva presso Chieri. Non si registrano feriti. (foto archivio)

IL TORINESE