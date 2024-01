Incendio devasta nella notte sette appartamenti in Borgo Aurora a Torino

Nella notte del primo dell’anno in un palazzo di strada del Fortino 30 a Torino è divampato un incendio che ha distrutto sette appartamenti. Non si sa ancora se la causa sia legata o meno ai botti di Capodanno. Numerose le squadre dei vigili del fuoco intervenute per spegnere le fiamme ed evacuare l’edificio. Tra i residenti, in quattro, tra cui due bambini sono stati portati in ospedale leggermente intossicati dal fumo. Le fiamme sono partite da un alloggio per cause da verificare e hanno investito gli altri appartamenti. Indaga la polizia di Stato.

