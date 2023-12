Capodanno a Sauze d’Oulx

SAUZE D’OULX – Fine d’anno all’insegna del divertimento a Sauze d’Oulx. Come vuole la tradizione. Il Sindaco Mauro Meneguzzi rimarca questa prerogativa di Sauze d’Oulx: “Notoriamente chi vuole fare festa sa che a Sauze può trovare il posto giusto. Qui ci si diverte sempre e a maggior ragione durante i festeggiamenti di fine anno. Anche in un periodo così avaro di precipitazioni che di fatto tolgono al paese nella sua parte centrale la magia del paesaggio innevato, la neve c’è in quota e in questi giorni le piste sono tirate a lucido e stanno ospitando una marea di sciatori. Per l’après ski i locali sia in quota che in paese sanno poi offrire una variegata offerta di occasioni di ulteriore divertimento. Con questo spirito di voglia di far festa siamo quindi pronti ad ospitare a Sauze d’Oulx i turisti che vorranno trascorrere da noi le festività di capodanno e ringrazio sin d’ora tutti coloro che stanno lavorando e lavoreranno per rendere le vacanze al top ai nostri graditissimi ospiti”.

E intanto si scaldano i motori per l’appuntamento di venerdì 29 dicembre con “RADIO GRP ROAD TOUR” che si svolgerà dalle 17 alle 23 in piazza Assietta con animazione, gadget e dj set con Marco e Giò e Gino Latino.

Sempre venerdì 29 dicembre la Cappella di Sant’Antonio a Jouvenceaux ospiterà alle 21 “Incontro con l‘Arpa”: Andrea Pozzoli musicista, compositore e arrangiatore suonerà Atlante, l’arpa celtica elettrica progettata appositamente per lui.

Sabato 30 dicembre l’immancabile appuntamento di fine anno con la “Fiaccolata dei Maestri di Sci” con animazione musicale e spettacolo pirotecnico dalle ore 21 a Campetto Clotes. L’arrivo della fiaccolata sarà nel campetto che resterà chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza. Il pubblico potrà presenziare lungo via Miramonti per l’evento chiusa al traffico.

L’anno nuovo si apre martedì 2 gennaio con l’evento aperto a tutti “Buon Capodanno”, organizzato dalla Scuola Sci Sauze Project dalle ore 17 al Parco Giochi Comunale.

Altro appuntamento classico è quello di mercoledì 3 gennaio con la “Fiaccolata dei Maestri di Sci a Jouvenceaux” con animazione musicale a partire dalle ore 21 dalla partenza seggiovia Jouvenceaux.

Mercoledì 3 gennaio alle 21 il bar “Scacco Matto” di piazzale Miramonti ospita la serata di proiezione “Tour della Cordillera Huayhuash 13-28 agosto 2023 Ande Peruviane”.

Venerdì 5 gennaio alle 21 la Cappella di Jouvenceaux ospita “Concerto per piano e voce”: Un viaggio musicale pop e rock dagli anni Ottanta ai giorni nostri di Sofia Camolese.

Torna venerdì 5 gennaio e sabato 6 gennaio il “Mercatino della Befana” dalle 9 alle 19 in piazza Assietta dove sarà possibile trovare tanti articoli unici ed originali per arricchire le calze della Befana.

Sabato 6 gennaio alle ore 21 la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista ospita “Concerto Epifania di Voci…Magiche” con il “Piccolo Coro Magiche Voci” di Torino.

Durante queste festività di fine ed inizio anno e sino al 4 gennaio prosegue la possibilità di visita e voto di “Presepi in vetrina”: passeggiando per il paese si potranno ammirare i presepi allestiti nelle vetrine, finestre, nicchie che si affacciano sulle vie del paese e sarà possibile votarli sulla pagina Facebook dell’Ufficio del Turismo. Ufficio del Turismo di viale Genevris che ospita sino al 14 gennaio l’esposizione di arti visive di Fabia Lucco Castello e Beatrice Marchese “Bosco e Montagna: due Artiste in dialogo con la Natura” con apertura dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

IL TORINESE