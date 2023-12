Sviluppo rurale, la Regione Piemonte ha attivato oltre 300 milioni di euro

Sono 315 milioni di euro i finanziamenti complessivi attivati nel 2023 dalla Regione Piemonte, che hanno permesso l’apertura di venti bandi del Complemento di sviluppo rurale del Piemonte 2023/2024. Si tratta di circa il 40% della dotazione finanziaria assegnata al Piemonte, 750 milioni di euro (modificata rispetto agli iniziali 756 milioni di euro, in quanto l’1% è stato destinato dal Piemonte al contributo di solidarietà a favore della Regione Emilia Romagna).

“Abbiamo assicurato il sostegno ad aziende agricole, imprese e consorzi di tutela, enti locali e territori locali – precisa il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa – con l’apertura dei primi bandi che rispondessero alle esigenze del comparto e del territorio rurale, puntando anche sugli interventi agroclimaticoambientali. L’obiettivo è quello di aprire nel 2024 nuovi bandi per rispondere alle numerose richieste di contributo e, per questo, abbiamo presentato al Ministero dell’Agricoltura una modifica finanziaria delle nostre risorse”.

A seguito dell’approvazione del Complemento di sviluppo rurale del Piemonte nel mese di febbraio, lo scorso aprile l’Assessorato all’Agricoltura ha aperto i primi bandi agroclimaticoambientali con 125 milioni di euro in totale per interventi di produzione integrata, agricoltura biologica, cover crops per investimenti sulla gestione idrica, benessere animale e apicoltura, arrivando a fine anno con l’apertura del cosiddetto “pacchetto giovani” con 45 milioni di euro per il ricambio generazionale e investimenti nelle aziende agricole. Sono stati stanziati 20 milioni di euro per investimenti relativi alle innovazioni di aziende, 30 milioni per le imprese agroindustriali, 58,5 milioni per interventi di cooperazione (tra cui sostegno ai gruppi di azione locale – GAL), oltre 4 milioni per la formazione e attività dimostrative. Essendoci stata una notevole partecipazione ai bandi 2023 agroclimaticoambientali, la Regione ha deciso di richiedere al Ministero dell’Agricoltura la modifica della dotazione finanziaria del Complemento di sviluppo rurale, chiedendo di destinare altri 30 milioni di euro sull’intervento della produzione integrata e 6 milioni di euro per il benessere animale. Nel 2024 verranno aperti nuovi bandi sugli interventi agroclimaticoambientali tra cui produzione integrata, interventi specifici per le risaie, conservazione dell’agrobiodiversità, agricoltura biologica e benessere animale.

