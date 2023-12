Il mondo del calcio è in lutto per la morte di un noto dirigente novarese, Claudio Zanardi, aveva 85 anni. Per 15 anni era stato segretario della delegazione di Novara della Lega Nazionale Dilettanti, successivamente lavoro’ per la storica società Polisportiva San Giacomo. Grande appassionato di calcio, era poi un tifoso della Igor Novara. Nel 2016 gli era stato conferito il distintivo di benemerenza del Coni.

