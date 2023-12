Comba (Fdi), solidarietà a Giachino: attacchi contro chi approva Torino-Lione

“Approvi la Tav? Dovrei lapidarti. In estrema sintesi è quel che è accaduto a Mino Giachino, fondatore del movimento Sì Tav e dirigente piemontese di Fratelli d’Italia, che rende noto di essere stato attaccato sui social dopo un suo post in cui si diceva soddisfatto per l’avvio del cantiere della Torino-Lione. Evidentemente i no Tav non lo sono, tanto da replicare con messaggi che incitano alla violenza e all’odio con ‘Per voi le pietre sono un regalo’. E’ un attacco grave. Nell’esprimere solidarietà a Giachino, mi auguro che si prendano le distanze e si riporti il ​​dialogo al centro del confronto. Quello che noi abbiamo sempre sostenuto”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Comba, coordinatore regionale del Piemonte, componente della commissione Attività produttive, commercio e turismo di Montecitorio.

