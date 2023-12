StarCasinò Sport festeggia il Natale con i tifosi granata

Un’iniziativa coinvolgente nell’hospitality Ferrini dello Stadio Grande Torino, tra domande appassionanti e l’albero di Natale ornato dalle foto della community granata

StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo Top Partner del Torino FC, ha trascorso un momento speciale insieme ai tifosi granata nell’hospitality Ferrini dello Stadio Grande Torino in occasione della partita contro l’Empoli, per celebrare l’arrivo del Natale in un clima di festa e passione calcistica. Il video è disponibile sui canali digitali di StarCasinò Sport.

L’evento è stato arricchito da una serie di attività coinvolgenti condotte dalla giornalista e conduttrice TV Lucrezia Maritano che ha posto alcune domande emozionanti ai tifosi presenti. Tra quelle più interessanti, “Chi ha realizzato il gol più bello del Torino in questa stagione?” ha visto una risposta quasi unanime in favore della rete di Duvan Zapata contro la Roma, dimostrando l’apprezzamento per le gesta del talentuoso centravanti colombiano. Tra le più curiose: “Con quale giocatore del Toro passeresti le vacanze di Natale?”. La risposta più gettonata è stata Alessandro Buongiorno, l’amatissimo difensore torinese che piace proprio a tutti. Infine, “Cosa ti aspetti dall’anno nuovo?” ha mostrato come, tra i tifosi, la speranza più comune sia vedere il Torino FC brillare in competizioni europee.

L’atmosfera festosa è stata ulteriormente arricchita dalla presenza di un albero di Natale nell’hospitality, decorato con foto polaroid dei tifosi del Torino: un emozionante collage visivo della passione e dell’unità della comunità granata. In chiusura, StarCasinò Sport e Lucrezia Maritano hanno inviato gli auguri di un felice Natale e anno nuovo a tutti i tifosi del Torino FC in Italia e nel mondo, con la speranza che questa stagione sia ricca di gioia, amore e successi per il Club e per tutti i suoi sostenitori.

