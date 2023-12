Borse di studio, Accossato (LUV) e Grimaldi (AVS): “La Regione non torni agli anni bui”

“Garantire la borsa di studio a tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal Bando”.

“Avere tanti studenti idonei ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse è un film che ci ricordiamo bene perché andava in onda tutti gli anni ai tempi della Giunta di Roberto Cota. Ma è un film che ci auguravamo di non vedere mai più, dal 2016, anno in cui,

grazie agli sforzi e alle scelte politiche della Giunta Chiamparino, la Regione Piemonte ha iniziato a coprire il 100% delle borse di studio degli studenti aventi diritto” ha dichiarato Silvana Accossato, Capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Consiglio regionale.

“In questo momento sono circa 1800 gli studenti iscritti agli atenei piemontesi che risultano idonei ma che non riceverebbero la borsa di studio perché i fondi stanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca e quelli stanziati dalla Regione Piemonte sono finiti” ha continuato Accossato.

“Da anni ci battiamo perché la figura dell’idoneo non vincitore di borsa scompaia dalla nostra Regione e da ogni università, l’abbiamo ottenuto e questo non può essere spazzato via da un ritardo della Regione o dalla latitanza di un Ministero che dimentica di aumentare il Fondo Integrativo Statale, pur avendo adeguato gli importi delle borse di studio e la platea all’inflazione. Abbiamo reso la voce di spesa sul diritto allo studio obbligatoria, non permetteremo che si torni indietro lasciando quasi 2000 studenti idonei senza borsa. Chiediamo alla Regione di intervenire immediatamente. Gli emendamenti che abbiamo proposto sul Bilancio sono chiari in tal senso e attendono alla Camera. Basterebbe approvarli” ha sottolineato Marco Grimaldi, Deputato e vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra.

“Oggi abbiamo subito presentato in Consiglio regionale un’interrogazione urgente sul tema e la Giunta, anche se gli Assessori competenti Tronzano e Chiorino non erano presenti, ci ha risposto che provvederanno a mettere le risorse necessarie per coprire tutte le borse di studio. Noi naturalmente vigileremo che a queste parole seguano fatti concreti” ha concluso la Capogruppo di LUV in Consiglio regionale, Accossato.

