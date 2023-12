Ambrogio (Fdi): “Partenza cantieri Tav vittoria italiana”

“Con la partenza dei cantieri del tunnel di base della Tav Torino-Lione sul lato italiano non vincono solo il Piemonte ed il Nord-Ovest; vincono il lavoro, l’ambiente e lo sviluppo. Questo è un giorno importante perchè oggi vince tutta l’Italia”, afferma Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia. “Da sempre abbiamo sostenuto senza equivoci e tentennamenti quest’opera strategica e, oggi come ieri, la posizione di Fratelli d’Italia è lineare e coerente: sì alla Tav, alla difesa degli interessi italiani e alla costruzione di un futuro di crescita per le prossime generazioni”, conclude Ambrogio.

