Marito e moglie investiti sulle strisce da un’auto

Due pedoni sono stati investiti mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali in corso Torino, a Rivarolo, da un 55enne alla guida di un’auto. Si tratta di due pensionati di Favria. I due anziani sono stati soccorsi dal conducente fino all’arrivo dell’ambulanza e sono stati trasportati all’ospedale di Ciriè. Non sono in pericolo di vita.

