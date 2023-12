Rifondazione: “Vannacci al CRAL? No, grazie!”

Apprendiamo da alcune testate giornalistiche che il Gen. VANNACCI, ben noto per le sue posizioni reazionarie, razziste, misogine, omofobe e negazioniste dei cambiamenti climatici contenute nel testo organizza una cena a pagamento presso il Circolo Ricreativo dei dipendenti del Comune di Torino. Se non smentita, e’ una notizia semplicemente inaccettabile dichiara Fausto Cristofari Segretario provinciale Prc Torino che aggiunge, il CRAL aziendale ha per soci i lavoratori e le lavoratrici del Comune di Torino, i quali e le quali non meritano un tale scempio! I responsabili del CRAL blocchino una simile iniziativa! I lavoratori e le lavoratrici del Comune di Torino facciano sentire le loro voci! NO a VANNACCI e a ciò che rappresenta! SI ad una società inclusiva e democratica!

IL TORINESE