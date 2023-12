Messi contro Ronaldo!

C’è subito una data da cerchiare in rosso sul nuovo calendario:1 febbraio 2024, sarà ancora Messi contro Cristiano Ronaldo. L’argentino e il portoghese nuovamente avversari.Teatro della sfida in Arabia Saudita a Riyadh in una partita che l’Inter Miami di Messi giocherà contro l’Al-Nassr di CR7.La conferma ufficiale è stata data del club americano di proprietà del mitico David Beckham,ex calciatore della nazionale inglese .L’Inter Miami ha infatti aggiunto due date al suo tour internazionale per la Riyadh Season Cup: la prima gara contro l’Al-Hilal (di Neymar, però infortunato), poi contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Enzo Grassano

IL TORINESE